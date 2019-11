Overbergers willen hardrijders afremmen met loslopende dieren

Overberg –„stiltegebied, nota bene”– wil hardrijders tot bezinning brengen. Door hen met loslopende dieren te confronteren. Een aantal dorpelingen heeft daarvoor een verkeersbord ontworpen. „Dieren waren hier het eerst, de auto’s zijn te gast.”

Wilhelm van de Vooren woont inmiddels tien jaar in het dorpje onder aan de Amerongse Berg. Net buiten het dorp, eigenlijk. Binnen de bebouwde kom dwingen drempels automobilisten tot afremmen. „Je mag er 30 en heel veel harder kun je ook niet; het zijn behoorlijke hobbels.”

Net buiten Overberg begint „het malle rijden” weer: vol gas over de Haarweg richting Veenendaal, of de andere kant op, op Maarsbergen aan.

Een rijverbod tijdens het spitsuur bant het sluipverkeer uit, toch?

„Klopt, van 7 tot 9 ’s morgens mag hier alleen bestemmingsverkeer komen. Maar buiten die tijden blijft er nog genoeg verkeer over: we tellen hier 3000 auto’s per etmaal. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil pas iets doen als het er 5000 zijn. De respons op onze klachten is nogal lauw. Maatregelen nemen is ook wel lastig, want de weg loopt door verschillende gemeenten.”

Wat zouden die maatregelen moeten zijn?

„Misschien moet je iets met versmallingen, maar die zijn voor fietsers niet veilig. Een drempel helpt ook maar even; daarna geven de mensen weer gas. Voor de buurtbewoners wordt het rijden er niet plezieriger op door al die belemmeringen. Je zou het aantal snelheidscontroles kunnen vergroten, maar daar hebben omwonenden ook last van.

Daarom willen we iets met dieren. Er lopen hier en daar al eenden, kippen en kalkoenen op straat; ook van mezelf. Dat aantal neemt toe als meer dorpelingen meedoen en hekken weghalen. Automobilisten zien de beesten lopen en gaan op de rem.”

Overberger Van de Vooren wil hardrijders afremmen door meer dieren los te laten lopen. beeld RD

Niet bang dat er dieren worden doodgereden?

„Dat gebeurt nu zelden. Hoogstens een kat of hond, en die komen nog eerder onder de trein dan onder een auto. Maar we willen automobilisten wel op tijd waarschuwen. Daarom ontwierpen we een verkeersbord. Nou ja, ontwierpen, het is knip- en plakwerk. Als het mensen maar tot bezinning brengt.”

Dieren waren er al toen er nog geen wegen waren. „Waarom moeten zij dan uitwijken voor auto’s?”

Het plan past volgens de initiatiefnemer bij Overberg. „Mensen leven hier dicht bij de natuur en velen zijn beroepshalve met dier en natuur bezig. Het landelijk wonen wordt enorm verstoord door de toename van autoverkeer in het buitengebied. Dit is een landelijk probleem. Misschien kan onze oplossing ook elders worden toegepast.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws