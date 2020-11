Over maand goedkeuring voor vaccin verwacht

Nog vier weken. Dan verwacht de Europese Unie twee coronavaccins goed te keuren. Wanneer mogen de eerste Nederlanders een prik halen?

Als het Europees Geneesmiddelenbureau de vaccins half december voorwaardelijk toelaat, kan ik dan voor de Kerst nog een prik krijgen?

Zodra Europa de vaccins goedkeurt, gaat het RIVM aan de slag. Naar verwachting kunnen begin volgend jaar de eerste mensen ingeënt worden. Uiteraard wil de hele wereld het vaccin hebben en kunnen fabrikanten niet meteen aan die vraag voldoen. Wat helpt, is als meerdere vaccins de eindstreep halen.

Hoe veilig zijn de vaccins van Pfizer en Moderna na goedkeuring?

De coronavaccins worden getest op 30.000 tot 60.000 mensen. Onderzoekers kijken daarbij naar bijwerkingen, die meestal binnen zes weken na de inenting optreden. Ook na goedkeuring blijft de kans op bijwerkingen aanwezig, net als bij alle vaccins en medicijnen. Een speciaal bewakingssysteem houdt daarom de vinger aan de pols.

Wie krijgt het vaccin als eerst?

Waarschijnlijk krijgen 60-plussers, kwetsbaren en mensen in de zorg voorrang. Minister Hugo de Jonge reageerde donderdag positief op een advies van de Gezondheidsraad hierover.

Waarin verschillen de vaccins die nu getoetst worden?

In de basis werken ze hetzelfde. Belangrijk verschil is dat die van Pfizer bij een temperatuur van min 70 graden bewaard moet blijven en slechts vijf dagen houdbaar is in de koelkast. Het vaccin van Moderna blijft goed bij 20 graden onder nul. Dat maakt de distributie makkelijker.

Hoe snel kan een vaccin geproduceerd worden?

Dat verschilt per vaccin. De Amerikaanse farmaceut Pfizer weigert inzicht te geven in de wijze waarop zijn vaccin is ontwikkeld. Concurrent Moderna geeft het octrooi wél vrij, in ieder geval zolang de coronapandemie duurt. Een deskundige stelde vrijdag in het AD dat de houding van Pfizer de productie enorm vertraagt. De fabrikant zou zo duizenden levens op het spel zetten.

Wie beslist met welk vaccin mensen ingeënt worden?

Daarvoor moet eerst bekeken worden hoe effectief welk vaccin is voor welke doelgroep. Volgens minister De Jonge zijn keuzes daarover ook niet in beton gegoten, omdat er nieuwe inzichten kunnen volgen.

Hoe ver zijn andere producenten?

De vier andere farmaceuten met wie Nederland een contract heeft afgesloten zijn ook al ver met hun vaccin. Ze zitten allemaal in de laatste fase van het onderzoek.