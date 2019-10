Op het Malieveld in Den Haag hebben zich dinsdagochtend al meer dan 100 tractoren verzameld. Burgemeester Pauline Krikke had toestemming gegeven voor maximaal 75 voertuigen, maar meer boeren zijn er in geslaagd om naar het Malieveld te komen.

De politie onderneemt op het Malieveld vooralsnog geen actie om de boeren met hun tractoren tegen te houden.