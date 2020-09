Over de grens ook ‘Grapperhaus-affaires’

De afstandsregels werden dan wel geschonden op de bruiloft van justitieminister Ferd Grapperhaus, maar dat is voor de CDA-bewindsman nog geen reden zijn baan vaarwel te zeggen. De jurist wacht ondanks zijn spijtbetuiging, donatie aan het Rode Kruis en steun van premier Rutte een stevig debat in de Tweede Kamer. Elders hebben hoge functionarissen wel het veld geruimd omdat ze coronamaatregelen hadden overtreden, soms nadat de druk flink was opgevoerd. Een overzicht:

In Ierland stapte vorige maand minister van Landbouw Dara Calleary op nadat hij een diner met zo’n tachtig andere mensen had bijgewoond, een dag nadat de regering de regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen had aangescherpt. EU-handelscommissaris Phil Hogan was aanwezig bij hetzelfde etentje. De Ier hield lang vol dat hij geen regels had overtreden, maar stapte vorige week uiteindelijk toch op.

In mei vertrok een onderminister uit het kabinet van de Britse premier Boris Johnson uit protest tegen het aanblijven van Dominic Cummings als belangrijke adviseur van de premier. Cummings kwam onder vuur te liggen doordat hij ondanks de strenge maatregelen tegen het coronavirus van Londen naar zijn ouders in Durham was gereden. Douglas Ross, onderminister voor Schotland, verklaarde dat Cummings’ kijk op de lockdown niet door de meerderheid van het volk wordt gedeeld en stapte op. Cummings is nog altijd op zijn post.

In dezelfde maand vertrok wel een andere belangrijk adviseur van Johnson. Neil Ferguson, die de regering adviseerde strenge regels voor sociale afstand in te voeren, bleek zelf regels te hebben overtreden. De wetenschapper had zijn getrouwde minnares op bezoek tijdens de lockdown. Ferguson zei te betreuren dat hij „de duidelijke boodschappen rond het voortdurende belang van sociale afstand had ondermijnd” en vertrok.

In Nieuw-Zeeland verliet begin juli gezondheidsminister David Clark de regering na kritiek op het coronabeleid en zijn eigen overtredingen van de lockdownregels. Zo had hij zijn familie meegenomen naar het strand terwijl dat verboden was.

In april nam de hoogste medische functionaris in Schotland ontslag nadat ze twee keer naar haar tweede huis was gegaan tijdens de lockdownperiode. Catherine Calderwood kreeg nog steun van premier Nicola Sturgeon, maar stapte toch op.

De voorzitter van de Ierse toerisme-autoriteit nam medio augustus ontslag nadat duidelijk was geworden dat hij op vakantie naar Italië was geweest. Michael Cawley deed dat ondanks de oproep van de regering alleen naar het buitenland te gaan voor noodzakelijke trips.