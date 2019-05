OV-staking geeft taxichauffeurs klandizie

Omdat het openbaar vervoer dinsdag niet of nauwelijks rijdt, zoeken mensen naar alternatieven om op hun plaats van bestemming te komen.

Taxichauffeurs op Schiphol hebben het drukker dan anders. "Het is erg druk vandaag", aldus een taxichauffeur bij vertrekhal 1. Hij komt net aan met een klant uit Rotterdam. "Ik moet zo ook gelijk weer iemand mee terug nemen naar Rotterdam. Van mij mogen ze elke dag wel staken." Hij rekent geen hogere tarieven voor zijn ritten. "Ik houd gewoon de meterprijs aan."

Op de toegangsweg naar Schiphol is het erg druk. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer enigszins doorstroomt bij de vertrekhallen. Het afzetten van reizigers verloopt vooralsnog zonder problemen.

Op Amsterdam Centraal Station lijkt het vooralsnog niet veel drukker bij de taxi’s dan anders. Een 25-jarige Uber-chauffeur zegt inderdaad niet veel te merken van extra drukte. Als hij een kaartje van Amsterdam in de app laat zien, blijkt dat de prijs voor een ritje ruim tweeënhalf keer zo hoog te liggen als normaal. "In het centrum, Oost, Zuid, overal is het duurder", zegt hij. "Voor chauffeurs is dit wel goed, maar Uber pakt zelf ook een groot deel mee".