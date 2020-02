OV Ombudsman bezorgd over verdwijnen buslijnen in dorpen

Dorpen en ook sommige woonwijken van steden zijn steeds slechter bereikbaar met het openbaar vervoer. Dat zegt OV Ombudsman Bram Hansma. Volgens hem geven ov-bedrijven en de overheid, als opdrachtgever, de voorkeur aan het versterken en verbeteren van grote doorgaande buslijnen.

Bij deze ontwikkeling wordt volgens hem onvoldoende geluisterd naar de reizigers. Zo staat in de rapportage over klachten van reizigers in het laatste kwartaal van 2019.

„De investeringen in grote, doorgaande verbindingen met luxere bussen moeten het openbaar vervoer aantrekkelijker maken voor grote groepen reizigers” aldus Hansma. „Maar om dat te betalen worden vaak buslijnen geschrapt die minder goed bezet zijn.” Als voorbeelden noemt de OV Ombudsman onder meer de Utrechtse wijk Schaakwijk, De Bilt en Sint Willebrord in Noord-Brabant.

De OV Ombudsman is een onafhankelijke organisatie die wordt gesubsidieerd door het ministerie van Infrastructuur.