OV-fietsen vliegen in Utrecht de stalling uit

Op het spoor zie je ze vaak rijden: de geel-blauwe treinen van de NS. Maar deze opvallende kleuren zijn de laatste jaren ook vaak in het straatbeeld te zien. In de vorm van OV-fietsen.

De populariteit van de OV-fiets blijft toenemen. In 2008 begonnen de NS met het exploiteren van dit vervoersmiddel. Vorig jaar zijn er 3,2 miljoen ritten gemaakt, in 2016 waren dit er nog 2,4 miljoen. De OV-fiets is op 300 locaties, vooral treinstations, te huur.

Een van die verhuurlocaties is station Woerden. René, een man van middelbare leeftijd uit Gouda, huurt op maandagochtend een OV-fiets. „Ik heb straks een sollicitatiegesprek en 2 kilometer lopen vind ik wat veel. Ik huur nooit zo’n fiets, maar nu komt het goed uit. Een stukje verderop kost de huur van een fiets een tientje. Hier bij de NS maar 3,50 euro.”

Verder is het rustig bij de OV-fietsen in Woerden. De meeste forenzen die bij dit station uitstappen, vervolgen hun weg lopend of met de bus.

Bij station Utrecht Centraal is dat wel anders. Daar gaan de fietsen als warme broodjes over de toonbank. Rean, een vrolijke dame met wit haar, gebruikt de OV-fiets iedere dag. „Ik ga erop naar mijn werk, ideaal.”

Het is druk bij de grote fietsenstalling aan de Jaarbeurszijde van Utrecht Centraal. De reizigers lopen af en aan, met de fiets aan de hand. Een enkeling blaast een fietsband op, weer een ander pakt de telefoon erbij om te navigeren.

Jaap (37) gebruikt de OV-fiets een paar keer per maand om naar zijn werk te fietsen. „Als het lekker weer is, pak ik vaker de fiets. In de winter neem ik ook weleens de bus. Ik ben heel blij met de OV-fiets.”

De OV-fietsen zijn op onder meer station Amsterdam-Zuid en Den Haag Centraal geplaatst. Daarmee zijn er inmiddels in totaal 14.500 OV-fietsen. Voor volgend jaar wil de NS 6000 nieuwe OV-fietsen bestellen. Een fiets reserveren kan niet, dus op drukke stations moeten reizigers er op tijd bij zijn.