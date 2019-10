Het openbaar vervoer in Den Haag zal ook donderdag nog last hebben van het boerenprotest. Ov-bedrijf HTM meldt dat op sommige tram- en buslijnen met een aangepast dienstregeling wordt gereden. De vervoerder verwijst voor de actuele planning naar zijn website.

Het boerenprotest zorgde woensdag al voor grote problemen in de stad. Het centrum was in de middag onbereikbaar met het ov.