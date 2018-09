„Ov bekostigen uit huizenbouw en vliegticket”

Om de noordelijke Randstad bereikbaar te houden met het openbaar vervoer, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Reizigersvereniging Rover doet daarvoor verschillende voorstellen. Zo wil de belangenclub een toeslag van 15 euro op elk vliegticket. Met de opbrengst, 650 miljoen euro per jaar, kan een lightrailverbinding naar Schiphol worden bekostigd.

Ook moeten grondexploitanten per nieuw te bouwen woning in Noord-Holland 10.000 euro gaan betalen voor de aanleg van nieuwe tram-, metro- of buslijnen. Dat zou in de komende tien jaar 2,3 miljard euro voor openbaar vervoer opleveren, rekent Rover voor. De provincie zou dat bedrag moeten matchen met nog eens 2,3 miljard.

Volgens Rover is Noord-Holland de provincie met de meeste mobiliteitsknelpunten en is het ov in dat deel van Nederland „overbelast en inadequaat”. Onlangs bleek dat het Rijk tot 2030 geen extra geld voor het openbaar vervoer heeft.