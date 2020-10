Ov-bedrijven overleggen met overheid over minder dienstverlening

De negen Nederlandse ov-bedrijven overleggen met de landelijke en regionale overheden over het afschalen van de dienstverlening, om zo kosten te besparen. Dat bevestigt voorzitter van Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) Pedro Peters na berichtgeving van NRC.

De ov-bedrijven krijgen tot en met volgend jaar juli 93 procent van de kosten vergoed door de overheid. Dit jaar wordt op die laatste 7 procent verlies gedraaid, maar om dat in 2021 te voorkomen moet er worden teruggeschaald. „We moeten de kosten aanpassen”, aldus Peters. „De bedrijven kunnen geen verlies lijden. Om dat te bereiken moet er worden gesneden in de dienstverlening en komen er minder reisbewegingen.” Na juli 2021 wordt de bestaande regeling met de overheid „versoberd”, volgens de voorzitter van OV-NL.

De provincies zijn in gesprek met de vervoersbedrijven over hoe de dienstverlening van de bedrijven toch optimaal kan blijven. „De overheid bepaalt hoeveel openbaar vervoer er moet rijden. Er zijn twee opties: of slechtere voorzieningen of de overheid moet meer geld bijleggen”, zegt Peters.