Ov-bedrijf Keolis gaat als RRReis rijden door regio IJssel-Vecht

Openbaarvervoersbedrijf Keolis gaat vanaf 13 december het vervoer in de regio IJssel-Vecht verzorgen onder de naam RRReis. Keolis won eerder de aanbesteding voor het openbaar vervoer in delen van Gelderland, Overijssel en Flevoland, maar moest die concessie weer inleveren toen bleek dat er was gefraudeerd. Keolis mag nu als RRReis in de regio rijden totdat een nieuwe vervoerder is gevonden.

De 246 bussen van RRReis zijn vrijwel allemaal elektrisch. Zes grote busstations in het reisgebied hebben daarvoor 25 extra laadpalen gekregen. Volgens de provincie Gelderland heeft RRReis de grootste en modernste uitstootvrije vloot van Nederland. Er gaan zowel grote als kleine bussen en buurtbussen rijden. De provincies houden in de gaten of alle busdiensten nodig zijn, nu de vraag naar openbaar vervoer vanwege de coronacrisis is gedaald.

De drie provincies schrijven binnenkort een nieuwe aanbesteding uit.