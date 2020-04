Ouwehands ziet voortekenen van komst pandajong

Er zijn hoopvolle voortekenen dat reuzenpanda Wu Wen in Ouwehands Dierenpark in verwachting is. De beer is zich aan het nestelen in het kraamhol in het pandahok en dat is nog nooit eerder gebeurd. Bovendien stijgt de hormoonspiegel in de urine van de panda nog steeds. Dat is een goed teken volgens de verzorgers van de panda in de Rhenense dierentuin.

Panda’s Wu Wen en Xing Ya zijn sinds 2017 in Nederland. In januari van dit jaar hebben de beren voor het eerst gepaard. Het is heel moeilijk om vast te stellen of er een bevruchting heeft plaatsgehad, zeggen de pandaverzorgers. De duur van de zwangerschap varieert enorm, omdat een reuzenpanda zelf de geboorte kan uitstellen. Ook komt schijnzwangerschap voor. En een pandajong is bij de geboorte piepklein, zodat aan de buik van de moederpanda van de buitenkant niets te zien is.

Wu Wen vertoonde vorig jaar ook gedrag van een schijnzwangerschap volgens Ouwehands Dierenpark. Nieuw is dit jaar dat de beer een nest van bamboe aan het bouwen is. Ze verblijft, eet en slaapt steeds vaker in het kraamhol. Eerder meldde de dierentuin al dat een eventuele geboorte op zijn vroegst in april of mei te verwachten is.