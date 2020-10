Ouwehands schrapt voedermomenten om groepsvorming

Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft met onmiddellijke ingang alle voor publiek toegankelijke voedermomenten van de dieren geschrapt. Het park heeft dat vanwege de coronacrisis besloten om groepsvorming op die momenten te voorkomen. Ook shows met dieren en presentaties van dierenverzorgers gaan tot nader order niet door, meldt de dierentuin.

Het nachtdierenverblijf blijft gesloten, net als een deel van het junglegebied Urucu. Het dierenpark vraagt bezoekers om in binnenruimtes een mondkapje dragen, maar dat is niet verplicht. Pandamoeder Wu Wen en haar jong Fan Xing zijn te zien op een videoscherm in de dierentuin. De jonge panda zal naar verwachting over een paar weken het kraamhok voor het eerst verlaten. Vader Xing Ya is wel te zien in zijn pandaverblijf.