Oudste zeehond (45) Ecomare dood

De oudste zeehond die verbleef in het Texelse Ecomare is op 45-jarige leeftijd dood gegaan. Het vrouwtje met de naam Bram woonde sinds 1974 in het opvangcentrum voor onder meer zeehonden.

Bram zwom, samen met groepsgenoten Fokje, Annie en Betty, in het verblijf van de grijze zeehonden. Het is een vrouwengroep, maar Bram had een mannennaam. Dit kwam volgens Ecomare doordat ze een nogal grote kop had toen ze jong was. In eerste instantie werd daardoor gedacht dat ze een mannetje was. Bram woog naar schatting zo’n 135 kilo.

De laatste tijd ging haar gezondheid achteruit. De dierverzorgers hebben in overleg met de dierenarts moeten constateren dat ze ‘op’ was. De dierenarts heeft haar in het bassin laten inslapen.