Oudste priester (108) overleden

De oudste priester ter wereld, een Nederlander die in België woonde, is woensdag op 108-jarige leeftijd overleden, meldt Kerknet. Jacques Clemens woonde weliswaar al lang niet meer in zijn geboorteland, maar de geboren Hagenaar heeft zijn Nederlandse roots nooit verloochend. Na zijn verhuizing naar België behield hij de Nederlandse nationaliteit.

Jacques Clemens was de oudste priester ter wereld. Hij overleed woensdag in een ziekenhuis in het Belgische Loverval waar hij opgenomen na een val waarbij hij zijn arm op drie plaatsen had gebroken.

Clemens voltooide zijn priesterstudies in Luik waar hij in 1936 in de kathedraal van die stad tot priester werd gewijd. In 1958 werd hij pastoor van het dorp Nalinnes-Bultia. Tot kort voor zijn 106e verjaardag ging hij als dorpspastoor nog voor in de eucharistievieringen.

In juli vorig jaar kreeg hij nog een telegram van de paus om hem te feliciteren met zijn verjaardag. Hij had geen geheim voor zijn lange leven, zei de geestelijke in een interview. Hij stond elke ochtend om half zes op, at zijn maaltijden op vaste tijdstippen en dronk elke dag een glas wijn.