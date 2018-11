Oudste Nederlandse waterleiding vernieuwd

De oudste waterleiding van Nederland wordt vervangen. Het gaat om het buizensysteem dat in 1852 werd aangelegd tussen de de duinen bij Vogelenzang en Amsterdam. De vervanging heeft tegelijk plaats met de grote opknapbeurt van de Haarlemmerweg (N200) tussen station Halfweg en Amsterdam. Woensdag wordt daar het startsein voor gegeven. Er komt onder meer een nieuwe brug en een ecopassage.

Het eerste plan (1816) om water uit de duinen te transporteren als drinkwater naar de hoofdstad was van de Haarlemmer Cornelis Lanckamp. Het zou nog tot 12 maart 1852 duren voor de eerste gietijzeren buis van Britse makelij werd gelegd.

De initiatiefnemers van het project, oud-majoor der Genie Christiaan Vaillant en schrijver, taalkundige en politicus Jacob van Lennep, moesten naar Engeland om aan kapitaal te komen. Ook de verantwoordelijke ingenieurs waren Engels. In 1851 werd de Duinwater Maatschappij opgericht en vanaf december 1853 stroomde het drinkwater naar de Haarlemmerpoort in Amsterdam. Daar werd het voor 1 cent per emmer verkocht. Het liep storm, de eerste dag werden 4450 emmers gevuld en vier dagen later 10.575.

Waternet neemt de vervanging van de oude buizen voor zijn rekening. ,,De waterleiding functioneert nog steeds. Af en toe zijn er kleine storingen, zoals lekkende kraantjes, maar de leidingen werken prima’, zegt projectleider Willem Bogaard in Waterspiegel, het magazine van de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin).

Ook de nieuwe waterleiding bestaat uit gietijzeren pijpen. De oude lopen nu in de middenberm van de Haarlemmerweg. De nieuwe leiding komt naast de weg te liggen, waardoor onderhoud aan de leidingen minder hinder oplevert voor het verkeer. Na voltooiing liggen er volgend jaar twee nieuwe drinkwatertransportleidingen naast elkaar, die samen 5700 kubieke meter drinkwater per uur kunnen leveren. De buizen hebben een grotere diameter dan de huidige, waardoor er meer drinkwater naar Amsterdam komt.