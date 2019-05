Oudste luchtmachtveteraan Linzel (103) overleden

In Ierland is zondag de oudste veteraan van de Nederlandse luchtmacht overleden. Oud-oorlogsvlieger Jan Linzel was de laatste nog levende jachtvlieger die in de meidagen van 1940 meestreed tegen de Duitse luchtmacht. Linzel was 103 jaar oud. Dat meldt het ministerie van Defensie.

Bij het begin van de oorlog was Linzel reserve sergeant-vlieger op het vliegveld Ypenburg, bij Den Haag. Dat was op 10 mei 1940 het doelwit van een grootscheepse Duitse luchtaanval met bombardementen en luchtlandingen.

Voor zijn inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de oud-vlieger diverse onderscheidingen. Naast vier Britse onderscheidingen ontving hij onder meer het Oorlogsherinneringskruis met twee gespen en het Vliegerkruis.

Generaal Dennis Luyt van de Koninklijke Luchtmacht herdenkt Linzel in een tweet: „Jan, we vliegen aan je zijde op je laatste reis. Wens de familie alle sterkte met het verwerken van dit verlies. Blue skies!”