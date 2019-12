Oudste inwoner van Nederland (114) overleden

De oudste inwoner van Nederland, Geertje Kuijntjes, is in haar woonplaats Gorinchem overleden. Het woonzorgcentrum waar zij woonde heeft dat bekendgemaakt, meldt de gemeente. Kuijntjes is 114 jaar geworden. Zij overleed in de nacht van maandag op dinsdag.

Kuijntjes was volgens de gemeente sinds augustus 2015 de oudste inwoner van Nederland. Zij is geboren en getogen in Gorinchem en heeft altijd in de binnenstad gewoond. Ze is nooit getrouwd geweest en had geen kinderen. Van beroep was ze kostuumnaaister in de Zuid-Hollandse stad. Dat heeft ze tot aan haar pensioen gedaan.

Tot acht jaar geleden woonde Kuijntjes zelfstandig. Zij heeft veel gereisd, zeker na haar pensionering, en maakte verre reizen. Haar laatste reis maakte zij nog op de leeftijd van 102 jaar. Ook hield ze van dansen, leerde zij Engels en heeft ze veertig keer meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse. In 2016 was ze nog bij de intocht van de honderdste editie aanwezig.

"Na een lang en actief leven is op de vooravond van kerst onze oudste inwoonster en die van Nederland overleden", zei burgemeester Reinie Melissant in een reactie. "Ik wens de nabestaanden kracht toe om dit verlies een plek te geven."

Medewerkers van het woonzorgcentrum laten weten dankbaar te zijn voor Kuijntjes te hebben mogen zorgen. "Zij heeft tot het laatst toe haar regie in eigen hand gehad. Ook heeft zij te kennen gegeven hier met tevredenheid gewoond te hebben. Mevrouw heeft de zorg een warm hart toegedragen. Wij zullen haar missen, en niet vergeten. Wij hopen dat ze haar rust heeft gevonden", aldus het woonzorgcentrum in een verklaring.