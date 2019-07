Oudste inwoner van Nederland 114 jaar

De oudste inwoner van Nederland, Geertje Kuijntjes uit Gorinchem, viert vrijdag haar 114e verjaardag. De vrouw is sinds augustus 2015 de oudste inwoner van Nederland.

Sinds zij de oudste inwoner van Nederland is, houdt de gemeente Gorinchem haar iets meer in de gaten bij verjaardagen, zegt een woordvoerder van de gemeente. Als ze dat wenst, komt de burgemeester op verjaardagsvisite. Dit jaar heeft ze echter aangegeven daar vanwege haar gezondheid geen prijs op te stellen, aldus de zegsvrouw. Vorig jaar was dat ook al zo. „We hebben wel een taart met gelukswensen naar haar laten sturen, en bloemen.”

Kuijntjes heeft tot 105-jarige leeftijd zelfstandig gewoond en altijd als naaister gewerkt. Ze nam veertig keer deel aan de Nijmeegse Vierdaagse.