Oudste fietstunnel van Nederland open na renovatie

Fietsers kunnen vanaf vrijdagochtend 06.00 uur weer gebruikmaken van de Maastunnel in Rotterdam. De oudste afgezonken fietstunnel van Nederland was sinds november vorig jaar dicht voor renovatie. De voetgangerstunnel blijft nog wel gesloten, voetgangers kunnen gebruikmaken van een fietstaxi of elektrische leenfietsen.

In de afgelopen maanden zijn de gele tegeltjes op de muren van de fietstunnel vervangen en heeft de vloer een opknapbeurt gekregen. De natriumverlichting is verruild voor energiezuinige ledlampen en er zijn veiligheidscamera’s geïnstalleerd. De historische tunnels van de Maastunnel zijn een Rijksmonument, en waren na 77 jaar intensief gebruik aan een opknapbeurt toe. De gerenoveerde autotunnel ging in oktober vorig jaar weer open.

Ook de voetgangerstunnel wordt gerestaureerd, maar omdat hierin onder meer een hele nieuwe vloer komt, blijft deze nog tot november dicht. Vanaf 10 juli kunnen voetgangers tussen 06.00 uur en 20.00 uur gebruikmaken van een elektrische leenfiets om door de fietstunnel naar de overkant te komen. Voor wie niet wil fietsen staan er fietstaxi’s klaar. Het pontje dat tijdens de sluiting van de fietstunnel als alternatief vervoer was ingezet tussen de Sint-Janshaven en de Sint-Jobshaven vaart tot en met 13 juli.