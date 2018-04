Oudhedenmuseum scoort met Nineveh

De tentoonstelling ‘Nineveh’, die afgelopen winter te zien was in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, is door lezers van het Museumtijdschrift en andere museumbezoekers gekozen tot Tentoonstelling van het Jaar 2017.

De eerste verkiezing van de Tentoonstelling van het Jaar werd georganiseerd door het Museumtijdschrift, vanwege het dertigjarige jubileum. Er stemden ruim 5000 mensen via internet.

De andere genomineerde tentoonstellingen waren: ‘Gek van surrealisme’ van Museum Boijmans Van Beuningen, ‘Robert Mapplethorpe, een perfectionist’ in de Kunsthal, ‘Small wonders’ door het Rijksmuseum, ‘Zuiderburen’ van het Mauritshuis, ‘Weerzien’ in Museum De Pont’, ‘Emanuel de Witte, meester van het Licht’ door Stedelijk Museum Alkmaar, ‘Ferdinand Bol en Govert Flinck’ van Amsterdam Museum en Museum Het Rembrandthuis, ‘Mata Hari’ door het Fries Museum, en ‘Tirzo Martha. No excuses!’ van Museum Beelden aan Zee.

De prijs bestaat uit de eer en de aandacht.