Ouders zorgleerlingen klagen over dwang tot hulp

Oudervereniging Balans heeft het lopende schooljaar negentig meldingen ontvangen van ouders die klagen dat scholen en zorgorganisaties hun kinderen willen dwingen tot een onderwijs- of zorghulpprogramma waarmee de moeders en vaders het niet eens zijn. Dat bevestigt een woordvoerster van Balans na een bericht in Trouw. Balans riep vorig jaar oktober een meldpunt voor dergelijke kwesties in het leven.

Het gaat om kinderen die passend onderwijs nodig hebben, omdat ze een ontwikkelingsprobleem hebben of juist hoogbegaafd zijn. Passend onderwijs moet voorkomen dat ze thuis komen te zitten en scholen zijn verplicht dat te bieden. Onderwijsinstellingen en andere betrokken organisaties gaan volgens Balans soms wel erg ver om dat te voorkomen. Er is dan sprake van „dwang en drang”, aldus de zegsvrouw.

Als ouders zich niet kunnen vinden in het aanbod, dreigen sommige scholen en organisaties volgens haar zelfs weleens met melding bij de organisatie Veilig Thuis, een signaal dat een kind het thuis niet goed zou hebben. In zeven gevallen echter zou de rechter volgens Balans na zo’n melding hebben geoordeeld dat er weinig mis was met de thuissituatie.

Eind januari maakte het ministerie van Onderwijs bekend dat het aantal thuiszitters het afgelopen schooljaar met 311 was gegroeid naar 4790.