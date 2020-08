‘Ouders wachten nog steeds op vergoeding kinderopvang’

Ouders van circa 3500 kinderen hopen tot nog toe vergeefs op compensatie voor het geld dat ze voor de kinderopvang hebben betaald, maar waarvan ze door de coronacrisis tijdelijk geen gebruik konden maken. Dat zegt de voorzitter van ouderbelangenorganisatie BOinK Gjalt Jellesma na een bericht op NU.nl. Het gaat om mensen die geen toeslag krijgen.

De opvang was geruime tijd gesloten om verspreiding van het virus te voorkomen. Ouders werd gevraagd door te betalen, geld dat ze later vergoed zouden krijgen. Niet doorbetalen zou organisatorische problemen kunnen veroorzaken. Ook was doorbetaling nodig om intussen noodopvang te organiseren voor kinderen van mensen in vitale beroepen.

Verreweg de meeste ouders zijn bij de overheid bekend doordat ze een kinderopvangtoeslag krijgen, maar sommige mensen moeten of willen alles zelf betalen en zijn daar dus minder in beeld. Zij zijn echter soms wel 1500 euro per maand kwijt aan kinderopvang, aldus Jellesma. BOinK richtte in april een meldpunt op voor deze ouders. De club heeft alle benodigde informatie van deze groep wel en zou die volgens eigen zeggen zo kunnen verschaffen. Het gaat om mensen die de overheid anders niks kosten, stelt hij verder.

De overheid noemde het in maart onwenselijk om de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl mensen daar geen gebruik van konden maken. Daarom zou er compensatie komen. En wat je belooft, moet je doen, zegt Jellesma. „In het licht van wat er gebeurd is, moet de overheid nu laten zien dat ze betrouwbaar is”, zegt hij verwijzend naar de toeslagenaffaire.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt nu bekeken of voor de genoemde groep „een vorm van tegemoetkoming wenselijk en mogelijk is”. Alle factoren worden in de besluitvorming meegenomen, „waaronder de effecten die het heeft voor deze ouders, maar ook de uitvoerbaarheid van een eventuele tegemoetkoming”.