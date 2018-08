Ouders vermoorde man loven 50.000 euro uit

De ouders van de vermoorde Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen loven een beloning van 50.000 euro uit voor de tip die leidt naar de daders van de moord op hun zoon. In een interview met het Dagblad van het Noorden geven de ouders aan dat ze vinden dat het te lang duurt voordat de daders zijn gepakt.

Meinema werd vorig jaar op 31 maart in de vroege ochtend dood aangetroffen in de kofferbak van zijn zwarte Mercedes. De wagen hing half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. Het Openbaar Ministerie loofde eerder al 15.000 euro uit voor de gouden tip.

„Kijk, criminelen lopen regelmatig met 15.000 euro op zak. Voor zo’n bedrag gaan getuigen niet praten. Daarom doen wij er 50.000 euro bij. We hopen dat iemand nu wel gaat praten en dat de daders worden gepakt en veroordeeld. Het is ruim zestien maanden geleden dat Ralf is omgebracht. Wij houden het precies bij. Het duurt veel te lang voordat de zaak opgelost wordt”, aldus vader Wietse Meinema in de krant. De ouders denken dat hun zoon iets heeft gezien wat niet door de beugel kan en daarover is gaan praten.

Begin februari werd een 39-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. In mei is hij vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Hij is nog wel verdachte.

Voor het uitreiken van de 50.000 euro gelden overigens dezelfde voorwaarden als die justitie gebruikt bij beloningen, schrijft de krant. Zo moet het echt gaan om de gouden tip en bepaalt de hoofdofficier van justitie of de beloning wordt uitgereikt.