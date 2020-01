Ouders Tanja Groen: onzekerheid is ondraaglijk

De ouders van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen vinden de zoektocht op het kerkhof aan De Beente in Maastricht „heel spannend”. „Het is meer dan 26 jaar geleden dat onze dochter spoorloos verdween. De onzekerheid over haar lot is voor mijn man, onze kinderen en mij al die tijd ondraaglijk geweest”, schrijft moeder Corrie Groen in een verklaring.

Corrie en Adrie Groen realiseren zich dat ze nog moeten afwachten of hun dochter echt op de begraafplaats van de katholieke kerk aan De Beemte in Maastricht ligt. „Ons is duidelijk gemaakt dat het niet om zomaar een tip gaat. We hopen dat we eindelijk, eindelijk antwoord krijgen op onze vragen. Alles is beter dan de twijfels en de onzekerheid waarmee we al zo lang leven.”