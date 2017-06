Ouders Salam zijn „uitermate teleurgesteld”

De ouders van Salam, het meisje dat na schoolzwemmen verdronk, zijn ‘uitermate teleurgesteld dat de twee leerkrachten vrijuit zijn gegaan’. Dat zei hun advocaat Bert van Engelen donderdag na afloop van de uitspraak. De drie badmeesters zijn wel veroordeeld.

„Hun dochter viel onder hun verantwoordelijkheid. Zij hebben een fout gemaakt, want ze hebben niet gezien dat Salam van het ondiepe naar het diepe bad ging”, zei hij. De ouders van het meisje volgden het voorlezen van het vonnis in een aparte zaal van de rechtbank in Utrecht. Het gezin uit Syrië was tijdens de fatale gebeurtenis in 2015 nog niet zo lang in Nederland.

Ook hekelt de raadsman de school. „Die heeft de leraren onvoldoende voorbereid op hun taak. De leerkrachten grepen terug op wat zij in de praktijk gewend waren: tijdens het zwemmen nemen de badmeesters de verantwoordelijkheid over”, stelt Van Engelen. De rechtbank haalde in het vonnis ook aan dat de docenten onvoldoende op de hoogte waren van de geldende protocollen

De advocaat wil met het Openbaar Ministerie in gesprek over hoe het nu juridisch zit met de verantwoordelijkheid van de school.

„Dat de leraren de informatie uit de protocollen niet hadden, is een feit”, zei advocaat Christien Wildeman van de vrijgesproken meester Rob. Alle docenten van de Ericaschool uit Rhenen waren aanwezig in de rechtbank. De kinderen hadden een dag vrij. Wildeman: „Iedereen leefde enorm mee. Dit gebeuren werkt door in alles wat zij doen. Bij schoolreisjes, de gymles. Alles staat onder hoogspanning.” De school is zelfs (tijdelijk) gestopt met schoolzwemmen.