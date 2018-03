Ouders ontvoerde baby Hannah langer vast

De ouders die hun baby Hannah vorige maand vanuit Eersel ontvoerden naar Duitsland, zitten voorlopig vast in de Nederlandse gevangenis. De vader en moeder zijn maandag uitgeleverd en de rechter-commissaris in Den Bosch verlengde hun voorarrest donderdag met twee weken.

Vanwege vermoedens van mishandeling was het jonge meisje uit huis geplaatst. Haar biologische ouders wisten haar op maandagochtend 26 februari op de parkeerplaats bij een supermarkt in Eersel weg te nemen bij haar pleegmoeder. Er werd groot alarm geslagen en aan het eind van de dag werd het jonge gezin na een tip van een oplettende Nederlander ontdekt op een vakantiepark in Duitsland.

De ouders worden verdacht van onttrekking van het kind aan het gezag. De man wordt bovendien verdacht van mishandeling van de pleegmoeder.