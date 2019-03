Ouders ontkennen rol in dood dochter Joëlle

Een voormalig echtpaar dat ervan wordt beschuldigd dat ze dochter Joëlle Tromp (29) in 2012 met opzet hebben gedood of haar actief hebben geholpen met zelfdoding, ontkent dat te hebben gedaan. In de rechtbank in Rotterdam zeiden moeder Linda H. (60) en stiefvader Leo den H. (64) uit Zwaag dat Joëlle er psychisch en lichamelijk erg slecht aan toe was en ze al tijden aangaf dat ze uit het leven wilde stappen.

De verdachten troffen haar naar eigen zeggen in haar huis aan, in elkaar gezakt in haar rolstoel, toen ze al een zelfmoordmiddel had genomen. Joëlle zou vlak daarvoor haar moeder hebben gebeld en hebben gezegd dat ze het echt ging doen. Daarop zijn de twee naar het huis van Joëlle gegaan, naast dat van hun. Volgens Den H. was meteen duidelijk dat ze „hartstikke dood was”.

Ze hebben haar op de grond gelegd en zijn er enige tijd bij gaan zitten. Pas de volgende ochtend, op 27 januari, belden ze de huisarts. Volgens H. had Joëlle dat vooraf zo gevraagd, omdat ze niet gered zou willen worden.

De zaak ging pas in 2017 rollen toen de politie onderzoek deed naar de zelfmoord van een andere dochter, Thirza, ook 29 jaar, in 2016. Deze zaak is nog niet opgehelderd.

Meerdere getuigen bij de politie hebben verklaard dat de twee zelf de hand hadden gehad in de dood van Joëlle. Ze hoorden dat van moeder H. zelf.

Het Openbaar Ministerie komt later op de dag met de strafeis.