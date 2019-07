Ouders naar rechter om musical basisschool

Ouders van een scholier uit Den Haag slepen de basisschool waar hun 12-jarige zoon op zit voor de rechter. Dat heeft een woordvoerster van de de O.G. Heldringschool bevestigd naar aanleiding van berichtgeving in het AD. De ouders willen via de rechter afdwingen dat de jongen mee mag doen met de afscheidsmusical van groep 8.

Volgens de school verstoort de jongen de rust in de klas met zijn moeilijke gedrag. "De problematiek rond de leerling speelt al jaren. We hebben naar een oplossing gezocht met een speciaal programma voor de leerling, maar de ouders willen niet meewerken", aldus de zegsvrouw.

Vorige maand was de maat vol voor de school en werd besloten dat meedoen met de musical was uitgesloten. De jongen moest in de middaguren, als repetities plaatsvonden, een alternatief lesprogramma volgen. De rechtszaak dient vrijdag in Den Haag.