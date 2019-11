Ouders met elkaar op de vuist in speelhal

Zo’n twintig ouders zijn in Vught met elkaar op de vuist gegaan. Dat gebeurde na een ruzie over kinderen tijdens een kinderfeestje bij KidsPlaza zaterdagmiddag in de Brabantse plaats, liet de politie weten.

Het liep rond 17.00 uur uit de hand toen kinderen onderling onenigheid kregen en ouders zich daarmee gingen bemoeien, aldus de politie. Het conflict liep uit op een gevecht tussen de groep ouders. De politie sprak van een massale vechtpartij.

De organisatie van het kinderfeestje in de speelhal wist de gemoederen uiteindelijk tot bedaren te brengen, maar intussen waren veel andere ouders met hun kinderen al vertrokken. De organisatie sloot het feest rond 17.30 uur vroegtijdig af.

Toen de gealarmeerde politie met drie patrouilles ter plaatse kwam, waren de meeste betrokkenen al weg. Niemand werd aangehouden. Wijkagent Marcel de Rouw had zaterdag geen goed woord over voor de ruziënde ouders: „Heel vervelend als zoiets gebeurt waar kinderen spelen”, zei hij. „Daar zit niemand op te wachten.”