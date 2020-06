Ouders krijgen gemiddeld 500 euro terug voor gemiste kinderopvang

De overheid gaat ongeveer 570.000 ouders compenseren omdat zij hun kinderen tijdens de coronacrisis niet naar de opvang konden brengen. Dat verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij krijgen gemiddeld 500 euro terugbetaald.

De overheid betaalt het grootste deel van de declarabele kosten van de kinderopvang middels een toeslag, maar rekent een deel door naar de ouders. Door de uitbraak van het coronavirus konden de meeste kinderen niet bij de opvang terecht tussen 16 maart en 11 mei. De opvanglocaties mochten vanaf de laatstgenoemde datum weer open in aangepaste vorm. Vanaf maandag mogen ze weer helemaal open. Ouders die hun eigen bijdrage tijdens de coronacrisis hebben doorbetaald, krijgen die volledig teruggestort. Dat geldt ook voor de ouders die gebruik hebben gemaakt van noodopvang omdat ze een cruciaal beroep hebben.

Het compensatiebedrag dat ouders ontvangen, loopt sterk uiteen. Dat komt omdat er grote verschillen zijn in de eigen bijdrage die ze moeten betalen. Die hangt onder meer af van de kosten die ze maken, hun inkomen en het aantal kinderen. Ouders met één kind in de opvang ontvangen gemiddeld 390 euro compensatie, zij met drie kinderen of meer 800 euro.

Het valt de onderzoekers op dat steeds meer kinderen naar de opvang gaan. In 2019 ging het om 986.000 kinderen, 39.000 meer dan een jaar eerder. Dat komt onder meer doordat peuterspeelzalen zijn omgevormd tot kinderdagverblijven, waardoor het mogelijk wordt om hiervoor een toeslag te ontvangen. Ook gaat een groeiend aantal kinderen naar de buitenschoolse opvang.