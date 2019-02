Ouders houden online oogje in het zeil

De meeste Nederlandse ouders (83 procent) houden in de gaten wat hun tiener online allemaal doet, zo blijkt uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland. De helft controleert zelfs het mobieltje van hun kind en wat hun kroost allemaal doet op social media.

De studie is gedaan onder 1085 ouders van kinderen van 12 tot en met 17 jaar en onder 1025 jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

Uit de studie blijkt dat ouders vooral willen meekijken omdat ze zich zorgen maken over wat hun pubers online tegenkomen. Het onderzoek is gedaan wegens de Safer Internet Day, die dinsdag plaatsvindt. Deze dag staat jaarlijks in het teken van het stimuleren van veilig en verantwoord internetgebruik door jongeren.

Volgens de organisatie weten ouders in vergelijking met een paar jaar geleden veel beter welke risico’s hun kind kunnen lopen. „Dat is positief en tegelijkertijd broodnodig als we de onderzoeksresultaten bekijken. Een kwart van de jongeren (27 procent) geeft bijvoorbeeld aan één of meerdere keren online te zijn lastiggevallen en bijna hetzelfde percentage geeft aan wel eens online gepest te zijn”, aldus Marjolijn Bonthuis van Safer Internet Centre Nederland.

De organisatie wil ouders meegeven alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen online, zoals de opkomst van challenges en dreigbrieven die kinderen kunnen ontvangen via WhatsApp. „Als ouders op de hoogte zijn, zijn ze een betere gesprekspartner voor hun kinderen en kunnen ze waar nodig anticiperen op vervelende gebeurtenissen.”

Vier op de tien ouders zijn bang dat hun kind online wordt gepest. Terecht, aldus de organisatie, want 27 procent van de onderzochte kinderen gaf aan een keer te zijn gepest en 21 procent zelfs meerdere keren.