Ouders Hoenderloo Groep: tijd van praten is voorbij

De ouders van de ruim tweehonderd jongeren die verblijven in jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep willen als „jeugdzorgexperts” betrokken worden bij hervorming van het jeugdzorgstelsel. Die hervorming is volgens hen hard nodig, want de sluiting van De Hoenderloo Groep maakt duidelijk dat het huidige systeem jammerlijk is mislukt. De tijd van praten is voorbij, er moet nu gehandeld worden, aldus de ouders.

Dat staat in een brief die ze maandag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Zij willen dat de Kamer minister Hugo de Jonge woensdag tijdens een debat dwingt om het jeugdzorgstelsel op de schop te nemen. Ze bieden daarover ook een petitie aan, die al ruim 3500 keer is ondertekend.

De Hoenderloo Groep gaat dit jaar sluiten vanwege financiële problemen en achterblijvende kwaliteit van zorg. Sommige kinderen gaan terug naar huis, voor anderen wordt een nieuwe plek gezocht.

De ouders willen dat de specialistische jeugdzorg wordt weggehaald bij de gemeenten. Die zouden wel verantwoordelijk kunnen blijven voor eenvoudige zorg. De ouders vinden ook dat er in het land drie tot vier instellingen moeten komen voor kinderen met ernstige psychiatrische problemen. Elke regio moet gezinshuizen hebben voor tijdelijke opvang. Volgens de ouders is zo’n systeem aanzienlijk goedkoper dan het huidige.