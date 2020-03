Ouders die gezonde kinderen thuishouden worden niet bestraft

Er ligt geen prioriteit bij het controleren en bestraffen van ouders die gezonde kinderen thuishouden vanwege het coronavirus. Dat zegt minister Arie Slob (Onderwijs). „We zitten helemaal niet in termen van toezicht, maar meer in termen van volksgezondheid”, zegt hij.

De boodschap is volgens de minister helder; bij klachten moeten kinderen thuisblijven. „Maar in een tijd van crisis moet je wel in de goede volgorde over dingen spreken en met dingen bezig zijn”, zegt Slob. Er wordt dus niet actief gecontroleerd.

Donderdag diende PVV-leider Geert Wilders met steun van Thierry Baudet (Forum voor Democratie) een motie in waarin hij pleit voor het thuishouden van kinderen zonder dat ouders daarvoor een boete krijgen. Het kabinet raadde die motie af, maar die werd later door een meerderheid van de Kamer toch aangenomen.