Ouders betalen meer voor kinderopvang

Ouders betalen een steeds groter deel van de kinderopvang zelf. De tarieven zijn dusdanig gestegen dat ze hoger zijn dan de kinderopvangtoeslag, meldt het AD. Met als gevolg dat ouders soms honderden euro's per jaar meer kwijt zijn.

Uit onderzoek in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang blijkt dat 65 procent van de kinderdagverblijven een hoger bedrag rekent dan de 8,02 euro die de toeslag dekt. Bij de buitenschoolse opvang (bso) is dat percentage nog hoger: 87 procent rekent meer dan de vastgestelde 6,89 euro.

In 2018 waren er ook al kinderdagverblijven die meer rekenden, maar dat aantal is dit jaar fors gestegen. De Brancheorganisatie Kinderopvang verwacht dat de rekening volgend jaar verder oploopt. Ouderorganisatie Boink vindt dat de toeslagtarieven omhoog moeten. Vooralsnog is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet van plan de tarieven sneller te verhogen.