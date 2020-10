Ouderenzorgorganisatie te losjes met coronaregels

De gezondheidsinspectie eist dat ouderenzorgorganisatie Stichting Present in Leerdam verbeteringen in de zorg aanbrengt, omdat die niet veilig en goed genoeg is. „In de bestrijding van het coronavirus leeft Present op deze locatie essentiële normen voor verantwoorde zorg niet na.” Present mag voorlopig geen nieuwe patiënten opnemen.

Present heeft, op de locatie aan het Meesplein, te kampen gekregen met een plotselinge uitbraak van het coronavirus. Die trof cliënten en medewerkers. Aanvankelijk was er zelfs acuut gevaar voor verdere verspreiding, maar dat is geweken dankzij reeds eerder afgedwongen maatregelen.

Present bewaakt, beheerst en verbetert echter onvoldoende systematisch de kwaliteit en veiligheid van zorg, zegt de inspectie. „Zo hanteren zorgverleners niet de richtlijnen van het RIVM bij het naar binnen gaan bij cliënten die met het coronavirus zijn besmet. Ook kennen zorgverleners voorschriften op het gebied van corona onvoldoende.” De inspectie zag bijvoorbeeld dat een zorgverlener persoonlijke beschermingsmiddelen uittrok in een besmette gang. Er zijn ook onvoldoende zorgverleners beschikbaar.

Present moet zijn leven uiterlijk 12 november hebben gebeterd.