Ouderenuurtje supermarkt in trek bij vroege vogels

Het is erg rustig, zo rond zevenen ’s ochtends bij supermarkt van Jumbo in Zwolle. Het ouderenuurtje zorgt bepaald niet voor een volle winkel, maar de ouderen die er zijn, genieten van de rust. „Het is erg vroeg, maar zo mijd ik de drukte”, zegt Jany (74).

Een gure herfstochtend in oktober. Het stortregent en bomen verliezen massaal hun blad door de harde wind. Weinig mensen wagen zich op straat, maar bij Jumbo Nagelmaeker loopt al een handvol klanten door de winkel. „Je moet wat, het scheelt dat ik altijd vroeg wakker ben”, zegt Jany met een lach.

De ouderen hebben het rijk bijna alleen; op wat medewerkers na is de winkel uitgestorven. Zeeën van ruimte en dus geen problemen met de anderhalve meter afstand houden. „Uit reacties merken we dat onze ouderen het waarderen de mogelijkheid te hebben in alle rust te winkelen,” zegt bedrijfsleider Freddy van Beesten.

Ook jongere klanten reageren over het algemeen positief. „Het overgrote deel van de mensen respecteert het ouderenuurtje en de maatregelen die we genomen hebben”, aldus Van Beesten. „Helaas kan niet iedereen het waarderen, sommige bezoekers zijn het er absoluut niet mee eens dat ouderen een speciaal uurtje hebben gekregen.”

Besmettingsrisico’s

Het kabinet heeft supermarkten geboden twee uur per werkdag een ouderenuurtje in te lassen. Hierbij zijn winkeliers verplicht hun levenswaren ’s ochtends van 7 tot 8 uur aan te bieden aan ouderen. Wanneer de ondernemers het tweede ouderenuurtje organiseren, mogen ze zelf weten. Van Beesten kiest er voor de winkeldeuren van 7 tot 9 uur te openen voor ouderen.

Een grijzende vrouw van 72 vindt het ouderenuurtje wel wat aan de vroege kant. „Ik vind het fijn dat de supermarkt aandacht besteed aan de ouderen en kwetsbaren, maar van mij hadden ze dat uurtje ook wel wat later op de dag mogen inplannen.”

Van Beesten heeft hieraan gedacht, maar heeft toch besloten de ouderenuurtjes beide ’s ochtends aan te bieden. „Om discussies met andere klanten aan de deur te vermijden. Zo houden we het voor iedereen overzichtelijk.”

Het personeel van de Zwolse Jumbo houdt goed in de gaten wie er deze uren door de gele schuifdeuren de winkel binnenkomt. „Niet iedereen kan zomaar binnenlopen, we vragen echt of klanten in de doelgroep vallen.”

Naast het ouderenuurtje heeft Van Beesten nog een maatregel ingevoerd. Bij de ingang staat een medewerker driftig winkelkarren te poetsen. „Wij willen onze klanten een schone winkelwagen aanbieden om besmettingsrisico’s te beperken”, legt Van Beesten uit. „Wij vinden dat klanten de boodschappenwagentjes niet hoeven schoon te maken, dat moeten wij doen. Daarnaast kunnen we zo in de gaten houden hoeveel mensen er binnen zijn, omdat bezoekers verplicht zijn een winkelwagen mee te nemen.”

Sneltests

Al deze maatregelen eisen volgens Van Beesten hun tol. Omdat de winkel een uur langer geopend is, vraagt dit iets extra’s van het personeel. Daarnaast kampt Jumbo Nagelmaeker met ziekteverzuim, omdat het wisselende weer voor griepklachten zorgt. De werknemers moeten zich daarom laten testen en dit kost tijd. „Gelukkig hebben we nog geen last van coronabesmettingen.”