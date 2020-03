‘Ouderenuurtje in supermarkt slaat aan’

Het ouderenuurtje in de supermarkt slaat aan bij Albert Heijn, is de eerste indruk bij de Zaanse supermarktketen. Een woordvoerder laat weten dat er voldoende behoefte lijkt te zijn. Albert Heijn hield maandag tussen 07.00 en 08.00 uur het eerste ouderenuurtje, waarbij klanten uit andere leeftijdsgroepen wordt gevraagd voorrang te verlenen aan 70-plussers.

„We krijgen vanuit het hele land positieve signalen van ouderen en managers”, aldus een woordvoerder van Albert Heijn. „Veel oudere klanten bedanken medewerkers en leidinggevenden.”

De ouderen vinden het prettig om voor de grote klantenstroom uit te kunnen gaan, vertelt de woordvoerder. „Behalve een kans op besmetting van mens op mens, is er ook een kans op besmetting via oppervlaktes. Omdat die mogelijk kleiner is als de supermarkt net negen uur dicht is geweest, vinden oudere klanten het een prettig idee dat ze dan hun boodschappen kunnen doen.”

Albert Heijn monitort hoeveel gebruik er wordt gemaakt van het ouderenuurtje. Het beleid blijft van kracht tot nader order.

Afzonderlijke filialen van Jumbo begonnen vorige week al met een ouderenuurtje in de ochtend. Bij het filiaal in Bunschoten was dat een succes, liet de bedrijfsleider daar weten. Lidl werkt vanaf maandag met aparte ouderenkassa’s en de supermarktketen Deen heeft de openingsuren verruimd om de klantenstroom te spreiden.