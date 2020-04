Ouderenbond wil mantelzorger horen over bezoekverbod verpleeghuis

Seniorenorganisatie KBO-PCOB gaat mantelzorgers en andere naasten van verpleeghuisbewoners vragen wat het met ze doet dat ze daar niet op bezoek mogen. Hun ervaringen zijn belangrijk bij het mogelijk verruimen van dat verbod, zegt de ouderenbond, want „er wordt op dit moment veel óver deze mensen gesproken, zelden mét”.

Bewoners van verpleeghuizen zijn door het bezoekverbod „eenzaam, angstig en missen hun dierbaren”, maar ook voor hun kinderen en andere mantelzorgers is het „een hard gelag. Zij missen het contact en de mogelijkheid om hun dierbaren even vast te houden”, aldus directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB. Volgens de bond is er wel begrip voor de maatregel, maar ook veel verdriet en onrust.

Mantelzorgers kunnen op de website van KBO-PCOB een enquête invullen.