Ouderenbond: voorzichtigheid geboden en duidelijkheid gevraagd

Ouderenbond ANBO is weliswaar content met de versoepelde coronamaatregelen met betrekking tot verpleeghuizen, toch wijst de instantie erop dat voorzichtigheid nog altijd geboden is. Vanaf 25 mei kan er in verpleeghuizen weer bezoek worden ontvangen.

„Het is heel fijn dat de bezoekregeling die bij 25 verpleeghuislocaties is gestart, goed verloopt. Daardoor kunnen er vanaf 25 mei op meer locaties mensen op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Een kus of knuffel kan helaas nog niet, maar we kunnen in ieder geval weer op bezoek”, aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO.

Toch heerst er volgens Den Haan nog veel onduidelijkheid. „Zo vragen veel ouderen zich af of ze hun kleinkinderen mogen zien en of ze mogen oppassen. En het kabinet is niet consistent in het beleid wie wanneer beschermingsmiddelen moet dragen. Waarom is dat in het openbaar vervoer en het bijzonder vervoer bijvoorbeeld verplicht, terwijl zorgmedewerkers niet altijd beschermingsmaterialen hoeven te dragen?”, vraagt ze zich af.

„Wij vinden als ANBO dat het kabinet daar één duidelijke en consistente lijn in moet trekken die ook begrijpelijk is voor mensen. En duidelijker moet communiceren wat er wel en wat er niet kan.”

Volgens seniorenorganisatie KBO-PCOB wordt er uitgekeken naar de datum 25 mei. „Menig verpleeghuisbewoner én naasten snakken naar deze verruiming. De behoefte aan contact, uiteraard onder de juiste veiligheidsvoorwaarden, is groot”, aldus directeur Manon Vanderkaa.

„Natuurlijk moeten we alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen, het blijft per slot van rekening een kwetsbare groep. Maar met maatwerk laten we zien dat het wel degelijk kan. We hopen dat er hierna snel nieuwe stappen volgen.”

De versoepelde maatregelen gelden alleen voor verpleeghuizen zonder coronabesmettingen en die zélf ook willen versoepelen.