Ouderenbond: koppel wel of niet behandelen los van leeftijd

De keus die een ziekenhuis maakt om iemand wel of niet te behandelen op de intensive care (ic) mag niet worden gekoppeld aan de leeftijd van een patiënt. Dat zegt de ANBO. De ouderenorganisatie vindt het heel goed dat mensen zelf kunnen aangeven wat hun wensen zijn in hun laatste levensfase, maar daarbij moet worden gekeken naar de gezondheid en niet naar leeftijd.

„De meeste ouderen zijn vitaal en van grote waarde voor onze samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Het is dan ook volkomen onterecht dat er een koppeling wordt gemaakt tussen leeftijd en behandelen”, aldus directeur Liane den Haan.

„We horen dat ouderen op dit moment gebeld worden met de vraag of zij, als ze ziek worden, behandeld willen worden op de ic.” De Haan vindt dat verwerpelijk, „nog los van het feit dat de telefoon niet ideaal is voor dit soort gesprekken.”

De belangenorganisatie voor ouderen is blij met een initiatief van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Internist Marieke Meinardi van het ziekenhuis heeft een folder ontwikkeld als leidraad om het gesprek over behandeling in de laatste levensfase beter te kunnen voeren. „Wij zijn blij dat deze folder uitgaat van de fysieke gesteldheid van iemand, ongeacht zijn of haar leeftijd. Zo zou het ook moeten zijn.” Het ziekenhuis heeft vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht.