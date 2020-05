Ouderenbond geeft tips over beeldbellen

Ouderenbond KBO-PCOB heeft een hulplijn geopend voor ouderen met vragen over beeldbellen, WhatsApp en het werken met tabletcomputers. Volgens KBO-PCOB willen veel ouderen door de beperkingen vanwege het nieuwe coronavirus graag gebruikmaken van die communicatiemiddelen, maar zitten zij vaak nog met vragen.

Senioren die de zogeheten Digibellijn bellen, krijgen een vrijwilliger aan de lijn die hen wegwijs kan maken. „Beeldbellen heeft door de coronacrisis een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Heel veel ouderen willen hier nu ook gebruik van maken of doen dat al, maar hebben nog wat tips nodig”, zegt KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa.

Behalve vragen over beeldbellen en andere communicatiemiddelen, beantwoordt de lijn ook vragen over online boodschappen doen. De vrijwilligers zijn normaal gesproken ‘tabletcoaches’, die ouderen aan huis of in bijeenkomsten voorlichting geven om hen te helpen met digitale vaardigheden. „Omdat dit nu niet mogelijk is, heeft KBO-PCOB de Digibellijn opgezet en kan er op deze wijze toch gebruik gemaakt worden van alle kennis die de tabletcoaches in huis hebben”, aldus de bond.