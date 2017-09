Ouderen vaker in problemen op overweg

Steeds vaker komen ouderen met een rollator of scootmobiel in de problemen bij een spoorwegovergang. Wieltjes die klem komen te zitten in het spoor en ouderen die vallen wanneer zij het spoor willen oversteken, veroorzaken gevaarlijke situaties.

ProRail gaat daarom extra voorlichting geven om ouderen vertrouwd te maken bij oversteken van overwegen. Ook doet ProRail een proef in Haarlem met een ‘oversteekhulp’ bij beveiligde overwegen. Dit is een soort stoplicht dat aangeeft of er nog voldoende tijd is om veilig over te steken. De oversteekhulp ‘kijkt een stuk verder’ dan normale bellen en lichten.

Een oudere kan de oversteekhulp zelf activeren bij een overweg. Wanneer de voetganger groen licht krijgt, is er nog genoeg tijd om over te steken voordat er bellen beginnen te rinkelen. De ouderen heeft dan ruim de tijd de overweg rustig en veilig over te steken. Daarnaast installeert ProRail overwegbellen die bij druk verkeer harder en in stille situaties zachter kunnen rinkelen. Een geluidssignaal is dan niet te missen.

Veel van de problemen ontstaan door dat ouderen niet weten hoe zij veilig met een rollator of scootmobiel een overweg kunnen oversteken. Doordat mensen die slecht ter been zijn zo snel mogelijk de overweg oversteken, komen zij door onhandigheid in de problemen. Ook worden de wieltjes van de hulpmiddelen steeds kleiner, waardoor deze in de rails vast kunnen komen te zitten.