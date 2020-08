Ouderen lijken zichzelf te beschermen tegen oplopen coronavirus

Ouderen lijken zichzelf te beschermen tegen het oplopen van het coronavirus. Uit onderzoek van het LUMC in Leiden blijkt dat ze nog steeds weinig mensen in de buurt laten komen, in tegenstelling tot jongeren. Dit kan een verklaring zijn voor het relatief lage aantal ziekenhuis- en ic-opnames, meldt het AD.

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) baseren zich op waarnemingen uit de Covid Radar. Via die app vullen wekelijks enkele tienduizenden mensen een lijst in met vragen over gedrag en gezondheid. Deelnemers moeten ook aangeven hoeveel mensen ze op een bepaalde dag binnen 1,5 meter afstand hebben gezien.

Tijdens de intelligente lockdown lag dat aantal voor het gros van de Nederlanders - jong en oud - erg laag. Daarna liep het echter uiteen. Bij werkenden steeg het aantal contacten binnen 1,5 meter tot ongeveer acht per persoon per dag deze zomer. Voor senioren ligt dat veel lager, zo rond de twee of drie. Vooral zeventigers en tachtigers onderscheiden zich qua gedrag van de andere Nederlanders, zien ze in Leiden.