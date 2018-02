Ouderen kunnen bij kou extra zorg goed gebruiken

Als het de komende anderhalve week echt zo koud wordt als meteorologen voorzien, kunnen senioren wel wat extra zorg en aandacht gebruiken.

Het oudere lichaam voelt afkoeling minder snel en heeft ook meer tijd nodig om weer op te warmen. Afkoeling zorgt voor minder coördinatie. Valpartijen en zelfs onderkoeling zijn het gevolg, zo waarschuwen gezondheidsorganisaties als de GGD.

Oudere mensen kampen ook vaker met hart- en vaatziekten. Wie aan zulke aandoeningen lijdt, kan meer last van de kou hebben. Het lichaam gaat warmteverlies tegen door de vaten te vernauwen. Daardoor stijgt de bloeddruk. Dat kan zelfs tot een hart- of een herseninfarct leiden. „Geregeld even bij de buren om de deur kijken, is aan te raden”, aldus de GGD Rotterdam-Rijnmond.

„Let op elkaar en zorg voor elkaar.” Boodschappen meenemen zodat oudere mensen bij ijzige kou niet naar buiten hoeven is ook een goed idee, net als het vegen van de stoep als het heeft gesneeuwd.

Verzekeraar Reaal kwam donderdag al met een lijst tips en adviezen om schade door winterkou te voorkomen. Een greep uit de tips: zorg dat er geen water in potten en gieters buiten staat, tap de buitenkraan af en isoleer de leidingen desnoods, zorg voor een voorraad strooizout, koop slotenspray voor de auto (en laat die dan niet in de auto liggen) en ontdooi autoruiten niet met heet water. Dan kunnen ze barsten.

Lekker warm

Het spreekt bijna vanzelf dat de meeste mensen het in huis lekker warm willen hebben. Volgens de energiebedrijven is 15 graden een goede nachttemperatuur. Overdag mag de thermostaat wel op 20 graden staan en bij oudere mensen is 21 graden geen overbodige luxe. „Ventileren blijft altijd nodig, maar tochtgaten en kieren kunnen beter afgedicht worden.”

Wanbetalers

Het is al jaren regel dat de netbeheerders wanbetalers niet afsluiten als de temperatuur minstens twee dagen achter elkaar onder nul zakt. Geconstateerde fraude, misbruik van de stroomvoorziening en een eventueel gaslek zijn uitzonderingen op die regel.

Wie huisdieren heeft, zal merken dat die uit zichzelf binnenshuis warme plekjes opzoeken, zegt het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). Katten doen dat ook buiten. Zo gaan ze bijvoorbeeld graag op een warm motorblok liggen of onder een auto die nog warm is. „Geef een tik op de motorkap voor je wegrijdt”, is een simpele oplossing.

Honden die buiten echt gaan rillen, hebben een dekje nodig als het overdag vriest. Als er gestrooid is tegen gladheid moeten de voetzolen van de hond ingesmeerd worden met vaseline voordat het dier naar buiten mag. Het pekelzout kan de zooltjes namelijk aantasten, zegt het LICG. Bij thuiskomst moeten de pootjes afgewassen worden en daarna goed afgedroogd. Sneeuwballen gooien in aanwezigheid van de hond is geen goed plan: „Veel honden bijten in sneeuwballen en slikken sneeuw door. Dat geeft maag- en darmklachten.”

Pyjamabroek

Lekker binnenblijven is het meest voorkomende advies. Maar wie toch naar buiten moet, kan het best een pyjamabroek of een maillot onder de bovenkleding dragen. En verder een muts, sjaal en handschoenen.

Wie ver moet rijden doet er volgens de ANWB goed aan om een deken in de auto te leggen en eventueel wat warme drank mee te nemen. „Zorg dat de mobiele telefoon is opgeladen, zodat je snel om hulp kan vragen als je strandt.” En stil komen te staan is zeker niet denkbeeldig; bij winterkou is de Wegenwacht volgens de ANWB elke keer weer het drukst met het verhelpen van leeggelopen accu’s.