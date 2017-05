„Ouderen hebben meer zorg nodig”

Ouderen hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan dat mantelzorgers kunnen bieden. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 4500 betrokkenen dat Patiëntenfederatie Nederland uitvoerde in samenwerking met ruim twintig organisaties van patiënten, zorgverleners en instellingen en dat zaterdag werd gepubliceerd.

Ouderen, naasten en zorgverleners zeggen dat er nu te veel van wordt uitgegaan dat het sociale netwerk wel een deel van de zorg kan leveren. Maar 40 procent van de ouderen geeft aan veel meer hulp nodig te hebben dan dat buren, familie en vrienden in de praktijk kunnen bieden. Een kwart van de ouderen vindt dat hun woonomgeving vaak niet aansluit bij wat zij nodig hebben. Zij zouden graag in een veilige omgeving wonen, in aanleunwoningen, zorgappartementen of het oude verzorgingshuis.