Ouderen bellen Alarmcentrale uit verre oorden

De nieuwe generatie ouderen kiest om te overwinteren niet meer traditioneel voor de Spaanse kust maar steeds vaker ook voor verre bestemmingen. Dat maakt de ANWB op uit de hulpverzoeken die binnenkomen bij de Alarmcentrale. Spanje voert nog wel de lijst aan van landen waar de meeste verzoeken vandaan komen, maar in de top vijf staan tegenwoordig ook Thailand, Indonesië en de Verenigde Staten.

Als ouderen om hulp vragen, doen ze dat bijvoorbeeld vanwege een longontsteking, hartproblemen of een herseninfarct.

Wat de ANWB verder opvalt is het grote aantal meldingen uit Marokko. Die komen niet alleen van mensen met roots in dat land, maar ook van vakantiegangers die Marokko net ontdekken. In totaal is zo’n 5500 keer hulp verleend aan Nederlanders op winterzonvakantie, 10 procent meer dan in de vorige winterperiode.