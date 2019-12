Oudere nog vaak vrijwilliger

Andere maatschappelijke activiteiten nemen af naarmate mensen ouder worden, maar vrijwilligerswerk blijven ze tot op hoge leeftijd doen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen.

Meer dan de helft van de 60-plussers (55 procent) is nog altijd actief als vrijwilliger. Dat neemt pas af als ze bijna tachtig worden. Gemiddeld besteden de ouderen 5,5 uur per week aan vrijwilligerswerk. De meeste van hen doen vrijwilligerswerk voor een organisatie, voornamelijk voor kerken of andere religieuze organisaties (30 procent), sportverenigingen (23 procent) en binnen de gezondheidszorg (21 procent).

Liefst 91 procent van de 60-plussers is maatschappelijk actief in vrijwilligerswerk, betaald werk, mantelzorg, het volgen van een opleiding of het oppassen op kleinkinderen.