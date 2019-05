Een 70-jarige Nederlandse drugssmokkelaar is in Duitsland tegen de lamp gelopen. In de kofferbak van zijn Volvo C30 had hij drie sporttassen, met daarin 21,6 kilo marihuana. De drugs zijn volgens de Duitse politie 110.000 euro waard.

De oudere man werd gecontroleerd op de Autobahn bij Emmerich, net over de grens bij Arnhem. Dat gebeurde al op 2 mei, maar is nu pas naar buiten gebracht.