Oudere loopt minder risico op dementie dan tien jaar geleden

De 70-jarige van nu heeft 13 procent minder kans om binnen vijf jaar dementie te krijgen dan de man of vrouw die 70 werd in 2010. Ook in de twintig jaar daarvoor daalde het risico op dementie telkens met 13 procent per tien jaar.

Dat blijkt uit een analyse van zeven grote bevolkingsonderzoeken in de VS en Europa waar bijna 50.000 65-plussers aan hebben meegedaan en waar de Volkskrant over schrijft. Het onderzoek werd gedaan onder leiding van het Erasmus MC in Rotterdam en de Harvard School of Public Health en staat in het vakblad Neurology. Uit kleinere studies werd al eerder geconcludeerd dat ouderen van nu minder vaak dementie krijgen.

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes, waarvan alzheimer de bekendste is. Dementie is na hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Ongeveer 280 duizend Nederlanders hebben de ziekte.